Беспорядки в ВКО: полиция показала уничтоженные и поврежденные служебные авто

Кадр из видео: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области повредили и уничтожили 26 единиц служебного транспорта. В департаменте полиции региона поделились кадрами, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП ВКО отметили, что 5 января в регионе имели место террористические атаки, организованные экстремистами и провокаторами, поддержанные хулиганами.

Всего на центральных площадях Усть-Каменогорска и Семея собралось свыше 5 тысяч человек.

Были совершены нападения не только на административные здания, но также имущество и автотранспорт.

"При нападении использовалось незаконно хранящееся огнестрельное оружие, ударно-раздробляющие и колото-режущие предметы. Применялись пиротехнические и самодельные зажигательные смеси.

В результате противоправных действий по области повреждено и уничтожено 26 единиц служебного транспорта", - сообщили в департаменте полиции региона.

Стражи порядка показали, что осталось от машин.

Напомним, недавно полиция обнародовала видео массовых беспорядков и погромов в Семее. Также появились данные о погибших после январских событий в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951577-besporyadki-v-vko-politsiya-pokazala-unichtozhennye-i-povrezhdennye-sluzhebnye-avto/