Кражи и мародерства во время погромов в Алматы: полиция показала видео с задержанными

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стражи порядка раскрыли три эпизода краж которые произошли в Алматы во время массовых беспорядков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Так, согласно данным полиции, 5 января в ходе массовых беспорядков была совершена кража из магазина Duty Free в международном аэропорту города Алматы.

В кадре видеоролика, присланного ведомством, можно увидеть задержание и обыск у подозреваемого. Из черного чемодана правоохранители достали косметику, парфюмерию и алкоголь.

6 января, по версии стражей порядка, семейная пара совершила кражу в парфюмерном бутике "Французский дом", который также находится в аэропорту города Алматы.

На видео, присланном пресс-службой МВД, можно услышать момент, когда подозреваемый заявляет о своем сожалении и раскаянии.

В третьем эпизоде, обнародованном МВД, подозреваемый, чье лицо скрыто с помощью эффектов, рассказал о том, что во время погромов он украл из разграбляемого бутика пять дорогостоящих смартфонов, после чего уехал в Туркестан.

Будучи там подозреваемый попытался продать гаджет, в результате чего и был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955332-krazhi-i-maroderstva-vo-vremya-pogromov-v-almaty-politsiya-pokazala-video-s-zaderzhannymi/