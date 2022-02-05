Ограбивших оружейный магазин мародеров задержали в Алматы (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Мародеров продолжают выявлять в Казахстане. На этот раз в Алматы были задержаны двое подозреваемых в ограблении оружейного магазина, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Оказалось, что оба задержанных - студенты алматинских вузов, являются уроженцами Енбекшиказахского района Алматинской области. Им по 20 лет.

По словам начальника отдела полиции при УП Медеуского района Едилхана Байгараева, в ночь на 6 января злоумышленники участвовали в ограблении оружейного магазина. Оттуда они похитили оружие, боеприпасы, спецсредства и другой инвентарь.

Подозреваемые сознались в содеянном и рассказали, как совершили преступление. Они взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям, произошедшим во время массовых беспорядков в Алматы.

Недавно стало известно, что был задержан другой подозреваемый в ограблении оружейного магазина.

Также сообщалось, что в центре южной столицы полицейские обнаружили арсенал оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954730-ograbivshih-oruzheynyy-magazin-maroderov-zaderzhali-v-almaty-video/