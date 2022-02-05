Арсенал оружия обнаружили в центре Алматы (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Арсенал оружия обнаружили в центре Алматы - в эпицентре массовых беспорядков, произошедших в начале января 2022 года, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам начальника управления полиции Медеуского района Даурена Утебаева, в ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около государственного музея в микрорайоне "Самал" обнаружен схрон с арсеналом.

Из тайника изъяли травматическое оружие и гранаты.

"Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра - 19 штук, 7.62 калибра - 7 штук, 5.45 калибра - 4 штуки. Принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки", - сообщил Даурен Утебаев.

Напомним, ранее были опубликованы жуткие кадры избиения силовиков, мародерства и погромов, произошедших в ходе январской трагедии в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954726-arsenal-oruzhiya-obnaruzhili-v-tsentre-almaty-video/