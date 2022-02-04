Новые кадры столкновения участников январских беспорядков с полицией опубликовало МВД

Толпа нападает на полицейских. Кадр из видео: пресс-служба МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало в своем официальном Telegram-канале видео, на котором запечатлено столкновение участников январских беспорядков с полицией.

На ранее не опубликованных видеороликах запечатлено, как участники беспорядков избивают полицейских ногами, палками, закидывают их какими-то предметами.

На других роликах, представленных сегодня МВД, показано, как группа людей грабит оружейный магазин.

Напомним, сегодня на брифинге замглавы Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что по факту январских беспорядков в стране возбудили 2750 уголовных дел. Общий ущерб от беспорядков и мародерств превысил 88 млрд тенге.

Между тем в МВД заявили, что после январских событий в Казахстане развернулась информационная война, причем ведут ее с аккаунтов, зарегистрированных за пределами страны.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954693-kadry-stolknoveniya-uchastnikov-besporyadkov-s-politsiey-pokazalo-mvd/