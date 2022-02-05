Депутаты встретились с родными задержанных во время беспорядков в Алматы

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В Алматы депутаты мажилиса встретились с пострадавшими в результате январских событий. На встрече также присутствовали правозащитники и представители госорганов. При этом многие из собравшихся заявили, что их родные задержаны незаконно, передает "Хабар 24".

"Права наших граждан не должны нарушаться. Нам необходимо восстановить права граждан, подвергшихся незаконному преследованию, задержанию или избиению. Это наша главная цель", - заявил депутат мажилиса Берик Дуйсенбиев.

На встрече также присутствовали предприниматели, бизнес которых пострадал во время беспорядков.

По их словам, выплата компенсации затягивается. Они попросили дать им отсрочку по кредитам. Депутаты пообещали ответить на эти вопросы в течение недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954721-deputaty-vstretilis-s-rodnymi-zaderzhannyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/