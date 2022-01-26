Мародера, ограбившего магазин в Алматы, задержали в Туркестане. Его подельник в розыске

Фото: ДП Туркестанской области

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения полицейских попали двое мужчин из Усть-Каменогорска, которые остановились в одной из гостиниц Кентау. Выяснилось, что они могут быть причастны к мародерству в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Одного из подозреваемых задержали при сбыте в ломбард в Туркестане похищенного имущества.

Заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков сообщил, что мужчина был ранее судим за разбой.

Фото: polisia.kz

По его словам, он с другом прибыл в Алматы 5 января. Во время погромов мародеры ограбили один из магазинов, откуда унесли 5 телефонов Samsung, два комплекта беспроводных наушников и смарт-часы Apple Watch. Ущерб составил один миллион тенге.

Чтобы скрыться от уголовного преследования, приятели уехали домой в Усть-Каменогорск. Там они продали три телефона и потратили деньги на личные нужды.

Фото: polisia.kz

После чего воспользовались снятием блокпостов и отправились на такси в Туркестанскую область.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража". Один подозреваемый находится под стражей. У него изъята часть похищенного.

Сейчас полицейские разыскивают его подельника.

Напомним, ранее сообщалось, что мародеры разграбили больше 100 магазинов и банков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953050-marodera-ograbivshego-magazin-v-almaty-zaderzhali-v-turkestane-ego-podelnik-v-rozyske/