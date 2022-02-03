Задержаны трое подозреваемых в мародерстве в Алматы

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

В Алматинской области задержали троих молодых людей, которых подозревают в краже сотовых телефонов из ТЦ "Молл Апорт" во время массовых беспорядков, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказал начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали троих 21-летних подозреваемых. Все они являются уроженцами Алматинской области.

"В настоящее время 32-летняя потерпевшая указывает на пропажу 16 единиц мобильных телефонов", - отметил Асхат Данияр.

В отношении подозреваемых начато уголовное производство по ч.3 ст.188 УК РК (Кража).

Ранее сообщалось, что задержаны двое подозреваемых в нападении на оружейные магазины и аэропорт Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954347-zaderzhany-troe-podozrevaemyh-v-maroderstve-v-almaty/