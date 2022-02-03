Пострадавших от беспорядков предпринимателей освободили от арендной платы за госимущество

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Были внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем. Соответствующий приказ главы МНЭ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно новой редакции, теперь арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется в период с 5 января по 30 июня 2022 года для физических и негосударственных юридических лиц, пострадавших от массовых беспорядков.

В документе подчеркивается, что освобождение от арендной платы за аренду объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при беспорядках казахстанцам дадут отсрочку по кредитам.

Недавно комиссия при правительстве внесла изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954441-postradavshih-ot-besporyadkov-predprinimateley-osvobodili-ot-arendnoy-platy-za-gosimuschestvo/