Скончался управляющий директор ТОО "Оператор РОП"

Руслан Шамшиев. Фото: recycle.kz

Умер управляющий директор ТОО "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев. Полиция расследует его смерть, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как сообщили в департаменте полиции, по факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

"В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.

Руслан Шамшиев был назначен на должность управляющего директора по правовым вопросам ТОО "Оператор РОП" в 2021 году.

Напомним, что ранее стало известно о задержании председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции. Информацию подтвердили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953060-skonchalsya-upravlyayuschiy-direktor-too-operator-rop/