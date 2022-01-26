Вывоз раненых из больниц во время беспорядков разъяснили в полиции Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале прокомментировал видео, на котором спецназовцы забирали раненых во время беспорядков прямо из больницы.

Как рассказал Абдрахманов, 16 мужчин на кадрах - подозреваемые по уголовному делу, зарегистрированному по статье 272 УК РК, то есть их подозревают в участии в массовых беспорядках.

"В отношении вышеуказанных подозреваемых лиц следственным судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", - пояснил замглавы департамента полиции.

Он добавил, что, несмотря на содержание под стражей, раненым оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее о причинах вывоза раненых из больницы рассказывали в УОЗ Алматы.

Также сегодня мы рассказывали о том, как в Алматы работают блокпосты на выездах из города. Кроме того, сообщалось об освобождении из-под стражи 11 подозреваемых по делу о беспорядках в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953118-vyvoz-ranenyh-iz-bolnits-vo-vremya-besporyadkov-razyasnili-v-politsii-almaty/