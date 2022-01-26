Как работают блокпосты на границах Алматы

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вчера в Алматы снизили уровень террористической опасности с "красного" на "оранжевый". Но блокпосты на границах города продолжают работать, передает корреспондент NUR.KZ.

Военнослужащий десантно-штурмовых войск старший сержант Дамир Казтай рассказывает, что полиция досматривает автомобили на предмет наличия оружия, незарегистрированных смартфонов и гаджетов. Военные находятся на блокпостах для усиления в помощь органам внутренних дел - дежурство ведется совместно двумя ведомствами.

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дамир Казтай: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дамир Казтай рассказывает, что на блокпостах действует план по охране и обороне блокпоста. В случае если произойдет нападение, то об этом будет доложено командующему блокпоста, который будет действовать по инструкциям.

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, 19 января в 00:00 в Алматы завершился режим ЧП и комендантский час. При этом до 00:00 26 января в городе сохранялся "красный" уровень террористической опасности.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Минобороны, блокпосты на границах города будут сохраняться до конца действия "оранжевого" уровня.

Вчера Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом снизил уровень террористической опасности в городе с "красного" на "оранжевый".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952934-kak-rabotayut-blokposty-na-granitsah-almaty-foto/