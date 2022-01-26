Граната взорвалась в руках рабочего при расчистке здания полиции в Таразе

ДП Жамбылской области после погромов. Фото: NUR.KZ

Рабочему оторвало пальцы при взрыве гранаты, найденной во время расчистки здания управления полиции Тараза. Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января были разгромлены 4 здания департамента полиции Жамбылской области.

"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским при обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - рассказали в ДП региона.

Однако, по данным ведомства, наемный сотрудник подрядной организации, задействованный в ремонтно-восстановительных работах, при обнаружении светошумовой гранаты в здании управления полиции Тараза проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки.

Граната взорвалась, оторвав мужчине несколько пальцев. После чего пострадавший был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области после массовых беспорядков зарегистрировали 73 уголовных дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953090-granata-vzorvalas-v-rukah-rabochego-pri-raschistke-zdaniya-politsii-v-taraze/