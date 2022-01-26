"Меня подстрелили": 11 подозреваемых по делу о беспорядках в Алматы освободили из-под стражи (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы из-под стражи освободили 11 человек, которых задержали за участие в массовых беспорядках. Семеро находились в следственном изоляторе, а четверо – в больнице, передает телеканал КТК.

Сами мужчины уверяют, что к беспорядкам в южной столице никакого отношения не имеют. Некоторые из них получили ранения во время трагических событий.

"Меня подстрелили в гражданской. Были в гражданской одежде с дробовиками. Рука опухла. Под подозрением. Они объясняют тем, что я выступал на митингах и выступал против народа", - рассказал один из подозреваемых.

"Я на своем личном автотранспорте ездил по объектам. Я сам начальник охраны. Команда поступила, чтобы по объектам свет выключить, чтобы наши сотрудники в безопасном месте находились. Говорят, кто с огнестрелом – без объяснения забирали сюда. Меня лично не избивали. За других не могу сказать", - поделился другой мужчина.

По данным телеканала, подозреваемых выпустили под подписку о невыезде.

Как сообщают их защитники, все проходят по делу о массовых беспорядках. Интересы задержанных представляет коллегия адвокатов, которые создали общественную комиссию "Аманат".

Юристы уверены, что задержать могли не только участников беспорядков, но и мирных горожан, случайно оказавшихся в эпицентре событий. Кроме того, адвокаты проверяют действия полицейских на правомерность.

"Мы работаем не только по Алматы. События происходили в Кызылорде, Таразе. Мы надеемся на поддержку коллег. Это по системе будет работать. Бесплатно. Не знаем еще состав комиссии. На стадии формирования", - сообщил адвокат Абзал Куспан.

Отмечается, что в алматинском изоляторе сейчас находится более 250 подозреваемых.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Алматы была запущена горячая линия, куда горожане могут обратиться для поиска родных, арестованных во время беспорядков.

Кроме того, Генпрокуратура опубликовала личные номера телефонов прокуроров, которым казахстанцы могут пожаловаться на действия полицейских или военных.

Согласно последним данным, только в Алматы расследуют больше 1480 уголовных дел, связанных с беспорядками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952988-menya-podstrelili-11-podozrevaemyh-po-delu-o-besporyadkah-v-almaty-osvobodili-iz-pod-strazhi-video/