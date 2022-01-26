Стало известно, куда "пропал" аким Актау с момента беспорядков

Нурдаулет Килыбай. Фото: Lada.kz

Жители Актау интересуются, где аким Нурдаулет Килыбай. Люди обеспокоены, что с момента беспорядков о главе городской администрации нет информации. В пресс-службе акимата Актау ответили на этот вопрос, передает Lada.kz.

"Я не пойму, куда делся Нурдаулет Килыбай, где он и чем занимается? С момента протестов о нем ничего не слышно", - спросил один из читателей издания.

В пресс-службе акимата Актау сообщили, что с 3 по 11 января Нурдаулет Килыбай был на работе, а 12 января у него диагностировали коронавирус.

"С 26 декабря по 10 января у акима города был запланирован ежегодный отпуск. Но 3 января в связи с ситуацией по газу его отозвали. С 3 по 11 января он был на работе.

Но 12 января пришел положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, в связи с чем он был на больничном. 26 января он выходит на работу", - сообщили в городском акимате.

Ранее водитель военного "КамАЗа" вспомнил о событиях в Актау и рассказал, как обороняли аэропорт во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953009-stalo-izvestno-kuda-propal-akim-aktau-s-momenta-besporyadkov/