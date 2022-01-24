1481 уголовное дело расследует полиция Алматы после январских беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Instagram озвучил последние данные по расследованию уголовных правонарушений после январских событий.

По его словам, ДП Алматы продолжает работу по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, связанных с этими событиями.

"На сегодняшний день в едином реестре досудебных расследований департаментом полиции и его территориальными подразделениями зарегистрировано 1481 уголовное дело. Из них по фактам кражи чужого имущества – 1213, умышленному уничтожению чужого имущества – 46, незаконному хранению оружия и боеприпасов – 41", - сообщил Абдрахманов.

По его словам, по подозрению в совершении данных преступлений задержаны 236 человек. В отношении 214 из них судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщил замначальника ДП Алматы, из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тыс. боеприпасов.

"В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества", - сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952754-1481-ugolovnoe-delo-rassleduet-politsiya-almaty-posle-yanvarskih-besporyadkov/