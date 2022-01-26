Депутат: В городах Казахстана проживает больше людей, чем указано в переписи населения

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Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев попросил правительство дать отчет о потраченных для проведения национальной переписи населения средствах. На эти цели из госбюджета с 2018 по 2021 годы было выделено около 9 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщил, что январские события выявили и обнажили проблемы, накопившиеся за последние годы.

"Мы увидели реальную разницу между декларируемыми статистическими данными и фактическим положением дел, которая набрала критическую массу, что привело к большому возмущению населения.

Основные протесты мирных демонстрантов в январе начались на почве роста цен. Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики.

Статистика должна быть зеркальным отражением всего происходящего в стране, а у нас она оказалась в большем случае нарисованной", - подчеркнул депутат.

По его словам, "не верят цифрам" по доходам населения и уровню безработицы даже сами статисты. Указал парламентарий и на спорное количество людей, проживающих в городах республиканского значения.

"По итогам недавней национальной переписи в Алматы проживает более 2,1 миллиона человек, в Шымкенте - 1,1 миллиона человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 миллиона человек, а в Шымкенте - 1,5 миллиона.

Получается, что эти люди действительно есть, но в данных национальной статистики их нет? Вместе с тем, на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств.

Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызвала много вопросов у населения. Мы и сейчас не знаем, на что конкретно были потрачены деньги", - подчеркнул Бейсенбаев.

В этой связи парламентарий призвал правительство определить новый порядок открытых, прозрачных и справедливых действий в области статистики.

Он также попросил в кратчайшие сроки дать отчет о потраченных средствах для проведения национальной переписи населения с приглашением СМИ.

Напомним, что перепись населения в Казахстане проходила с 1 сентября до 1 ноября минувшего года. С 1 по 8 ноября прошел контрольный обход в рамках переписи.

По состоянию на 1 ноября переписью населения охвачено 19 450 179 человек или 100,2% от населения страны (на 1 августа 2021 года население страны составляло 19 029 507 человек).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953073-deputat-v-gorodah-kazahstana-prozhivaet-bolshe-lyudey-chem-ukazano-v-perepisi-naseleniya/