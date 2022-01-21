Больше 180 уголовных дел возбудили в Алматинской области после беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

188 уголовных дел по фактам массовых беспорядков и мародерств возбудили в Алматинской области после трагических январских событий. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции региона.

"По фактам массовых беспорядков и мародерства, имевших место в Алматинской области, а также по республике в целом, органами внутренних дел проводятся досудебные расследования, осуществляется сбор и анализ доказательств.

По указанным фактам в нашем регионе уже начато 188 уголовных производств в отношении 133 подозреваемых. К административной ответственности привлечены 299 граждан", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

В полиции напомнили, что на территории Алматинской области сохраняется "красный" уровень террористической опасности, продолжается антитеррористическая операция.

"У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия. Среди которых 110 единиц - это пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства", - сообщили в полиции.

В департаменте добавили, что зафиксированы и факты добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

"В случае непричастности лица к хищению и мародерству стражи порядка гарантируют анонимность при добровольной сдаче оружия", - отметили в полиции.

Ранее следователь из Талдыкоргана рассказал, как помог раненым коллегам выбраться из горящего здания управления полиции города во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952441-bolshe-180-ugolovnyh-del-vozbudili-v-almatinskoy-oblasti-posle-besporyadkov/