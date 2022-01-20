Таймерденов: Люди продолжают жаловаться на незаконные действия полицейских

Канат Таймерденов. Фото: ДП Алматы

Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов рассказал о текущей обстановке в мегаполисе и прокомментировал жалобы граждан на действия некоторых сотрудников полиции, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам Таймерденова, обстановка в Алматы стабилизируется и находится полностью под контролем силовиков. При этом он напомнил, что даже после снятия режима ЧП в мегаполисе по-прежнему продолжается антитеррористическая операция.

"Сейчас мы объявили о добровольной сдаче оружия и предупредили, что к уголовной ответственности привлекать сдающих не будем, если человек, конечно, лично не участвовал в совершении каких-либо преступлений.

Те же, у кого оружие будет изъято в ходе опермероприятий, понесут самую жесткую уголовную ответственность согласно действующим законам страны.

Для розыска тех, кто участвовал в похищении оружия, создана специальная следственно-оперативная группа, не считая того, что на это ориентирован весь личный состав. Министерство держит этот вопрос на особом контроле", – рассказал Таймерденов.

Он также отметил, что в департамент продолжают поступать жалобы от граждан на незаконные действия и превышение полномочий некоторыми полицейскими.

Каждая жалоба проверяется досконально и тщательно, исключая любой формализм.

"О формализме в сложившихся обстоятельствах не может идти речи. Это установка и министра, и наше требование к сотрудникам – четко соблюдать законность. По-другому в такое время действовать нельзя.

При этом люди должны понимать, что в одночасье мы могли потерять мир в нашей стране. И многие это понимают. Потому, что даже в те дни нашлось много мирных граждан, которые собирались в группы, организовывали дружины и много объектов сумели защитить от мародеров.

То есть, гражданское общество тоже в эти дни немалую поддержку оказало. Люди приезжали, кормили наших сотрудников, готовы были оказать помощь по многим вопросам, в том числе и семьям погибших. На самом деле, все эти дни мы поддержку ощущали, мощную поддержку", – признался Таймерденов.

Напомним, что сегодня главный полицейский города Алматы рассказал об атаках на департамент полиции, а также заявил, что "мирные протестующие не убивают гражданских на улицах".

Кроме того, несколько дней назад МВД опубликовало список номеров телефонов для жалоб на полицейских в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952204-taymerdenov-lyudi-prodolzhayut-zhalovatsya-na-nezakonnye-deystviya-politseyskih/