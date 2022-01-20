Автоматы, гранатомет, винчестер: тайник с оружием нашли в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

20 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий на поле возле села Костобе обнаружен схрон оружия. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сообщил замначальника ДП Жамбылской области Нуржан Калметов.

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в горах в Алматинской области тайников с арсеналом, похищенным из оружейного магазина в южной столице. Подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952209-avtomaty-granatomet-vinchester-taynik-s-oruzhiem-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/