Полмиллиарда тенге украли погромщики из банкоматов во время беспорядков в Казахстане

Последствия беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка назвали предварительную сумму ущерба, нанесенного участниками массовых беспорядков казахстанским банкам - это больше 4 млрд тенге, передает телеканал КТК.

Сейчас банки Казахстана, в том числе и Алматы, вернулись к штатному режиму работы, все операции и банкоматы вновь доступны для населения. Но подсчет нанесенного во время беспорядков ущерба все еще продолжается - в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка назвали только предварительные цифры.

Специалисты уверяют: основной целью мародеров были банкоматы. Из них похитили полмиллиарда тенге. Кроме того, пострадали офисы банков. Здесь сумма ущерба составляет больше 700 миллионов.

"Основные статьи - это поврежденные банкоматы - 1,6 миллиарда тенге, это поврежденная техника и оборудование - 870 миллионов тенге порядка, а также ущерб, нанесенный разгромленным офисам, на сумму порядка 750 миллионов тенге. Также следует отметить, что из поврежденных банкоматов было похищено более 500 миллионов тенге наличными", - сообщил глава управления надзора за банками второй группы Даурен Нисинбаев.

По словам экспертов, все банкноты имеют серийные номера, но отследить каждую украденную - задача непростая.

"Каждая банкнота нумеруется. У нее там есть серийный номер. В этом смысле это можно отследить. Но я не думаю, что этим будут сейчас заниматься. Тем более сами банки. Я не думаю, что они вот сидят и записывают, какие банкноты попали в тот или иной банкомат. Это слишком большая работа. Тут, скорее всего, аудиовизуальное наблюдение. Плюс какие-то большие транзакции начинают происходить. Их называют аномальными. И вот эти вот аномальные вещи надо будет отслеживать", - поделился своим мнением экономист Арман Бейсембаев.

ПО данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, предварительная сумма ущерба, нанесенного казахстанским банкам - 4 млрд тенге. Но эти данные не окончательные, поскольку, как отметили в ведомстве, пока еще не все имеют доступ к офисам из-за проводимых там следственных действий.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба бизнесу и госорганам в Алматы превысила 112 млрд тенге.

Между тем в мажилисе просят дать бизнесу дополнительную отсрочку по кредитам и налогам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952031-polmilliarda-tenge-ukrali-pogromschiki-iz-bankomatov-vo-vremya-besporyadkov-v-kazahstane/