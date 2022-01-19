"Документ" с предельными ценами на социально значимые продукты рассылают в Казнете

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы пересылают друг другу фотографию, на которой изображен лист с перечнем предельных цен на социально значимые продукты.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, в рассылке присутствует фото "документа", озаглавленного как "Пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 квартал 2022 года".

К снимку прикреплено аудиосообщение, в котором неизвестный мужчина призывает граждан обращаться в акимат, если в магазинах цены выше указанных в листе.

Информацию из рассылки прокомментировали в Министерстве торговли и интеграции.

"Министерство торговли и интеграции сообщает, что распространяемая информация является фейком! Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны.

Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону.

Пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.

При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых влечет административный штраф", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве казахстанцев призвали доверять только официальным источникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952029-dokument-s-predelnymi-tsenami-na-sotsialno-znachimye-produkty-rassylayut-v-kaznete/