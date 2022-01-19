Блокпосты снимают в Кызылординской области (видео)

Блокпост. Кадр из видео: facebook.com/modgovkz

Сегодня казахстанские военные свернули блокпосты в Кызылординской области, так как с окончанием режима ЧП в стране мера была отменена. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны в Facebook.

Как рассказали в Минобороны, еще с первых дней объявления режима ЧП эти военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел стояли на блокпостах в Кызылорде.

Отмечается, что подразделения бригады морской пехоты Вооруженных сил, которые были расположены на блокпостах в период чрезвычайного положения, возвращаются в пункт постоянной дислокации.

Напомним, что режим ЧП во всем Казахстане перестал действовать в полночь 19 января. В связи с этим был отменен комендантский час, а также сняты все блокпосты. Также сегодня последние миротворцы ОДКБ покинули страну.

Тем не менее, сегодня администрация Байконура сообщала об угрозе теракта в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952028-blokposty-snimayut-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/