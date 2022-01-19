Ограбление брендового магазина сняли на видео в Алматы: подозреваемые задержаны

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Троих подозреваемых в ограблении магазина мужской одежды и обуви во время беспорядков в Алматы задержали полицейские. Об этом сообщил замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

"Ценителей брендовой одежды" задержали в Алмалинском районе города.

"Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина.

Кроме того, установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание", - написал Абрахманов.

Отмечается, что мужчины уже успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.

Расследованием дела занимается Управление полиции Алмалинского района.

Ранее в Алматы полицейские задержали предполагаемого мародера, у которого изъяли целый арсенал оружия. Между тем в аэропорту Нур-Султана были задержаны двое мужчин, участвовавших в беспорядках в Алматы. При них полицейские обнаружили кастеты, ножи и наручники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951814-ograblenie-brendovogo-magazina-snyali-na-video-v-almaty-podozrevaemye-zaderzhany/