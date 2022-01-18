Арсенал оружия изъяли у подозреваемого в мародерстве в Алматы (фото)

Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали очередного предполагаемого мародера, у которого изъяли товары домашнего обихода и арсенал оружия, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, в микрорайоне "Самгау" во время задержания у 42-летнего мужчины изъяли целый арсенал боеприпасов – гладкоствольное ружье МЦ 106, К-12, пять упаковок пневматических патронов, пять оптических прицелов, один бронежилет, саперную лопату и шесть армейских брючных ремней. Все это было похищено при нападении на оружейный магазин.

Фото: polisia.kz

Кроме того, стражи порядка нашли у задержанного три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь.

По данному факту начато досудебное расследование в управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951803-arsenal-oruzhiya-izyali-u-podozrevaemogo-v-maroderstve-v-almaty-foto/