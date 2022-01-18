Предполагаемых участников беспорядков в Алматы задержали в аэропорту Нур-Султана (фото)

Фото: gov.kz

В аэропорту Нур-Султана задержали двух казахстанцев, которые хотели улететь в Россию с ножами, кастетами и наручниками, об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

Как сообщили в Комитете нацбезопасности, 16 января военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" по поведенческим признакам были задержаны двое граждан Казахстана, которые намеревались улететь в Россию.

"В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники. При фильтрационных мероприятиях в мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы", - говорится в сообщении КНБ.

Фото: gov.kz

Задержанных передали транспортным полицейским для дальнейшего привлечения к ответственности.

Кроме этого, как сообщили в КНБ, при оформлении международного рейса сообщением "Ташкент–Нур-Султан" на паспортном контроле выявили гражданина Таджикистана с поддельным паспортом. Мужчину депортировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951794-predpolagaemyh-uchastnikov-besporyadkov-v-almaty-zaderzhali-v-aeroportu-nur-sultana-foto/