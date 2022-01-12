Появились данные о погибших во время беспорядков в ВКО

Беспорядки в ВКО. Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области озвучили данные по пострадавшим и погибшим в ходе массовых беспорядков в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день ситуация в Восточно-Казахстанской области стабильная. В рамках чрезвычайного положения полицейские продолжают несение службы в особом режиме.

В органы внутренних дел доставлены более 1 100 человек.

Начато 8 досудебных расследований: два по ст.380 ч.3 "Применение насилия в отношении представителей власти", 2 - по ст.272 ч.2 "Массовые беспорядки", 2 - по ст.255 ч.4 "Акт терроризма", 1 - по ст.200 "Угон", 1 - по ст.287 "Незаконное хранение оружия" УК РК.

80 человек водворены в изоляторы временного содержания. С 5 по 12 января к административной ответственности привлечены 322 человека.

В ходе беспорядков травмированы 92 полицейских и 19 военнослужащих Национальной гвардии.

"Со стороны лиц, участвующих в массовых беспорядках, более 100 человек получили ранения. Погибших - 3. Следствие устанавливает обстоятельства их гибели", - сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области.

В целом по региону повреждено 10, уничтожено 11 единиц служебного автотранспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что 69 полицейских и военных пострадали во время трагических событий в Восточно-Казахстанской области. Также стало известно, что задержаны 500 участников беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950743-poyavilis-dannye-o-pogibshih-vo-vremya-besporyadkov-v-vko/