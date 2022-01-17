СпецЦОНы заработали в Алматинской и Жамбылской областях

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В официальном Instagram госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о возобновлении работы СпецЦОНов в Алматинской и Жамбылской областях.

В Алматинской области сегодня, 17 января, вновь заработали автоЦОНы. График работы с 9:00 до 18:00 (понедельник – пятница).

В Жамбылской области они работают в те же дни, но до 17:00, говорится в сообщении.

На сегодняшний день все ЦОНы и автоЦОНы по республике работают в штатном режиме, подчеркнули в госкорпорации. При посещении отделов ЦОН необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, напомнили клиентам.

Напомним, что в связи с беспорядками в Казахстане работа СпецЦОНов была приостановлена. 12 января ее возобновили во всех регионах, кроме трех. (Алматы. Алматинская и ЖАмбылская области). С 14 января СпецЦОны вновь заработали в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951533-spetstsony-zarabotali-v-almatinskoy-i-zhambylskoy-oblastyah/