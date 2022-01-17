Двоих мужчин с ружьями задержали в центре Алматы

Подозреваемый и оружие. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали двоих вооруженных мужчин в центре города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции задержали их на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно одной из рабочих версий, подозреваемые в возрасте 38 и 35 лет – активные участники ограблений оружейных магазинов, которые происходили во время беспорядков в Алматы. Установлено, что оба приехали из Алматинской области.

У подозреваемых изъяли два нарезных охотничьих карабина австрийской марки Steyr Mannlicher SM-12 , которые, по данным полиции, были украдены во время погромов.

По факту хищения оружия и боеприпасов расследуется уголовное дело по статье 291, часть3 УК РК.

Оружие изъято, подозреваемые взяты под стражу.

Напомним, сегодня сообщалось о задержании 2601 человека после беспорядков в Алматы. Кроме того, ущерб от массовых беспорядков в южной столице превысил 112 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951575-dvoih-muzhchin-s-ruzhyami-zaderzhali-v-tsentre-almaty/