Двух алматинцев с автоматом задержали в Талгаре

Фото: instagram.com/police_almobl

Двух алматинцев задержали в Талгаре за хранение автомата Калашникова. Оба доставлены в правоохранительные органы и дали признательные показания. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

По информации начальника Талгарского РУП Джамбулата Зиадина, в ходе оперативно-розыскных мероприятии правоохранители установили и задержали двух жителей Алматы 19 и 20 лет.

В ходе обыска у них изъяли автомат Калашникова. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Парней водворили в изолятор временного содержания.

Фото: instagram.com/police_almobl

В ДП Алматинской области призвали всех, у кого имеется информация о местонахождении подозрительных лиц, оружия и боеприпасов, а также фото и видеоматериалы, обращаться по телефонам: +7 775 726 58 28, +7 702 350 50 71. Анонимность гарантируется.

Ранее стало известно, что в тайник с арсеналом оружия, бронежилетами и спецсредствами нашли в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951585-dvuh-almatintsev-s-avtomatom-zaderzhali-v-talgare/