КНБ: На границе задержан мужчина с видео беспорядков в Шымкенте и пулевым ранением

Фото: КНБ РК

В Туркестанской области при попытке выезда в Узбекистан был задержан мужчина 1993 года рождения с пулевым ранением на спине. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день охрана государственной границы организована в усиленном варианте.

В режиме антитеррористической операции военнослужащие Пограничной службы при взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейды, охраняют стратегические и другие административные объекты.

Задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах, пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.

Так, в пункте пропуска "Жибек жолы" в Туркестанской области при попытке выезда в Узбекистан был задержан гражданин РУ 1993 года рождения.

В его мобильном телефоне обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение, предположительно, от резиновых пуль.

Подозреваемый передан сотрудникам Сарыагашского РОП.

Напомним, ранее КНБ сообщил о найденном тайнике с оружием в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951586-knb-na-granitse-zaderzhan-muzhchina-s-video-besporyadkov-v-shymkente-i-pulevym-raneniem/