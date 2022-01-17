КНБ сообщил о найденном тайнике с оружием в Жамбылской области

Фото: КНБ РК

Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в двух километрах от государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Из тайника извлекли 4 пистолета, 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия. По данному факту проводятся следственные действия.

Фото: КНБ РК

Также 14 января в пункте автомобильного пропуска "Кордай" задержан гражданин КР, следовавший на легковой машине.

Фото: КНБ РК

При досмотре в багажнике обнаружены литерные печати - 50 шт., заграничные паспорта - 4 шт., банковские карты - 20 шт.

Фото: КНБ РК

Задержанный передан в РОВД Кордайского района.

Фото: КНБ РК

Напомним, ранее гранатомет и три пулемета изъяли после беспорядков в Жамбылской области.

Также недавно был назначен начальник ДКНБ региона. Им стал Нурлан Карибжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951511-knb-soobschil-o-naydennom-taynike-s-oruzhiem-v-zhambylskoy-oblasti/