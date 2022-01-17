Самат Абиш освобожден от должности первого замглавы КНБ

Самат Абиш. Фото: gov.kz

Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Ранее в КНБ сообщали, что с 13 января Абиш находится в ежегодном трудовом отпуске.

Должность заместителя главы КНБ Абиш Самат Сатыбалдыулы занимал с 2015 года.

Имеет звание генерал-лейтенанта национальной безопасности. Является почетным сотрудником КНБ РК.

Окончил Академию КНБ РК и Академию службы внешней разведки РФ.

С 2000 по 2006 год служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2006 по 2013 год работал на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С 2013 по 2015 год являлся заместителем председателя КНБ РК.

В 2015 году был назначен первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951490-samat-abish-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-zamglavy-knb/