17 жалоб на полицейских поступило на телефон доверия МВД

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За сутки на телефон доверия Министерства внутренних дел поступило 17 жалоб казахстанцев на действия правоохранителей. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в министерстве, за сутки на телефоны доверия поступило 57 обращений, 40 из них консультативно-справочного характера, 17 - жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции.

"По всем поступившим обращениям, требующим разбирательств, проводятся проверки - зарегистрировано в КУИ 8 обращений, по четырем - назначены служебные расследования. Даны исчерпывающие разъяснения адресатам", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также подробнее рассказали о нескольких обращениях.

Так, 15 января на телефон доверия поступило обращение от гражданина П. - он просил узнать судьбу 21-летнего гражданина О., задержанного в Семее. При проверке выяснилось, что гражданин О. был задержан в рамках досудебного расследования по двум статьям - "Нападение на здание и сооружение" и "Массовые беспорядки". 9 января его арестовали на 2 месяца.

Еще одно обращение было опубликовано в Instagram - отец одного из задержанных во время беспорядков в Алматы мужчин сообщил, что его сына избили в ИВС.

"По данному сообщению подразделением собственной безопасности инициирована проверка, в ходе которой были установлены анкетные данные потерпевшего и его отца, однако на предложение подать заявление на действия сотрудников полиции последние отказались", - сообщили в ведомстве.

Обратиться на телефон доверия департамента собственной безопасности МВД можно по номеру 1402.

"Мы заинтересованы в тесном контакте с населением, что также позволяет нам делать выводы и не допускать нарушений со стороны личного состава органов внутренних дел впредь", - заявили в департаменте собственной безопасности.

Ранее МВД опубликовало номера call-центров, по которым можно позвонить и пожаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951425-17-zhalob-na-politseyskih-postupilo-na-telefon-doveriya-mvd/