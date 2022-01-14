Женские сумки и косметику из ТД Алматы нашли в квартире предполагаемого мародера

Кадр из видео: polisia.kz

Подозреваемого в краже из торгового дома во время беспорядков в южной столице задержали в Алматинской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 января сотрудники Илийского РУП задержали подозреваемого в краже из одного из торговых домов во время массовых беспорядков в Алматы.

"Задержан 42-летний житель Илийского района. Из квартиры мужчины изъяты похищенные вещи - женские сумочки, бытовая техника, косметические средства и другое", - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследования, по окончании которого материал будет передан в ДП Алматы.

В регионе продолжают ловить мародеров. Ранее правоохранителями задержаны две группы мужчин, оказавшихся причастными к хищениям в магазинах Алматы.

Также стало известно, что арсенал оружия и полицейский щит нашли на ферме в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951262-zhenskie-sumki-i-kosmetiku-iz-td-almaty-nashli-v-kvartire-predpolagaemogo-marodera/