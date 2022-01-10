Алматы постепенно возвращается к нормальной жизни, сообщил Сагинтаев

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бакытжан Сагинтаев сообщил о постепенной нормализации жизнедеятельности Алматы и поблагодарил горожан за содействие в стабилизации обстановки и наведении порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как подчеркнул аким, благодаря решительным действиям президента, удалось предотвратить развал страны.

"Мы еще раз убедились, что казахстанцы в сложные времена становятся сплоченными и действуют как единый кулак. Благодарю алматинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете", - обратился Сагинтаев к горожанам.

Сообщается, что городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы работает в круглосуточном режиме. Все службы города работают в тесном взаимодействии с антитеррористическим центром.

Во всех районах мегаполиса ведется уборка улиц, уже вывезено больше 200 тонн мусора. Коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории.

Правоохранительные органы продолжают зачистку города.

"Необходимо отметить, что все эти дни система жизнеобеспечения города работала без перебоев. Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепла ведется в штатном режиме", - говорится в сообщении акимата.

Работа крупных супермаркетов, АЗС, торговых рынков была возобновлена еще вчера. С 10 января начал функционировать общественный транспорт.

"Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание", - заключил аким

Градоначальник призвал алматинцев соблюдать режим ЧП и не нарушать комендантский час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950226-almaty-postepenno-vozvraschaetsya-k-normalnoy-zhizni-soobschil-sagintaev/