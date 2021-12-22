Подозреваемого в смерти инспектора лесного хозяйства не стали арестовывать в ЗКО

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

Полицейские Западно-Казахстанской области проводят расследование смерти руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серика Маженова. Подозреваемый в совершении смертельного выстрела из ружья в данный момент находится на свободе, передает корреспондент NUR.KZ.

"44-летний подозреваемый был допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В данный момент проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждены два уголовных дела: по статье 104 "Причинение смерти по неосторожности" и 337 "Незаконная охота" УК РК.

О смерти охотинспектора стало известно 14 декабря. Руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев подчеркнул, что его подчиненный находился в рейде. Но в полиции заявили, что погибший мог иметь отношение к незаконной охоте.

По информации правоохранительных органов, Серик Маженов вместе с двумя мужчинами находился на территории Бударинского заказника. Один из охотников произвел случайный выстрел из ружья. Заряд дроби попал в живот и грудь Серику Маженову. От полученных ран он скончался в Акжаиской районной больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947958-podozrevaemogo-v-smerti-inspektora-lesnogo-hozyaystva-ne-stali-arestovyvat-v-zko/