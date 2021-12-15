"Выехал в заказник в рейд по заданию": руководство погибшего в ЗКО охотинспектора

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

Накануне в Западно-Казахстанской области трагически погиб глава отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира региона Серик Маженов. Стали известны новые подробности произошедшего, передает издание "Уральская неделя".

Журналисты поговорили с руководителем Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайратом Кадешевым - начальником погибшего инспектора.

Как рассказал Кадешев, в день своей гибели Маженов находился в рейде в заказнике.

"Серик Маженов был в рейде в Бударинском заказнике по заданию для совместной работы с природоохранной полицией. От нашей инспекции в рейде он был там один.

Что далее случилось, непонятно. Сколько соблазнов вокруг охраны сайги - ничто его не сбило с пути. Сам он не охотник, ружья не имеет.

Нареканий по службе никогда не имел. В прошлом году за хорошие показатели службы получил благодарственное письмо за подписью президента. Следствие покажет", - сообщил начальник инспекции по охране лесов и животного мира по ЗКО.

Ранее в Минэкологии сообщали, что 44-летний глава отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

В ДП сообщали, что Маженов и еще двое мужчин охотились в Бударинском заказнике.

"Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел, в результате чего пуля попала в другого мужчину 1977 года рождения, после чего охотники своими силами доставили пострадавшего в центральную районную больницу села Акжаик. Он скончался", - сообщали в департаменте.

По данным издания, у Серика Маженова остались двое детей - дочь и сын, оба студенты. Похороны состоятся 16 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946982-vyehal-v-zakaznik-v-reyd-po-zadaniyu-rukovodstvo-pogibshego-v-zko-ohotinspektora/