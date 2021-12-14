Погиб глава отдела теринспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

Скончался руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Серик Маженов. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"14 декабря около 09.30 часов в Теректинском районе Западно-Казахстанской области в 10-12 километрах от села Акжаик руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Сагындыкович Маженов (02.07.1977 г.р.) скончался вследствие неосторожного обращения с оружием", - сообщили в Минэкологии.

Серик Маженов с коллегой. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего коллеги.

"Лично знал Серика. Он был честным и хорошим человеком. Работал в этой сфере более 15 лет. Орны толмас қайғы. Иманды болсын", - написал известный казахстанский экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946933-pogib-glava-otdela-terinspektsii-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira-zko/