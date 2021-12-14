Появились подробности гибели инспектора лесного хозяйства в ЗКО

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали подробности гибели руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Серика Маженова, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 14 декабря в 07.30 часов трое мужчин 44 и 45 лет охотились в 15 километрах от села Акжаик Теректинского района в Бударинском заповеднике.

"Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел, в результате чего пуля попала в другого мужчину 1977 года рождения. После чего охотники своими силами доставили пострадавшего в центральную районную больницу села Акжаик. Он скончался.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Начато досудебное расследование по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Серик Маженов. По предварительным данным Минэкологии, это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946948-poyavilis-podrobnosti-gibeli-inspektora-lesnogo-hozyaystva-v-zko/