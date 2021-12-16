Полиция ЗКО: Инспектор лесного хозяйства погиб на незаконной охоте

Серик Маженов. Фото: Злата Удовиченко/Facebook

Полицейские Западно-Казахстанской области выступили с заявлением по делу о гибели руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Правоохранители сообщили, что Серик Маженов занимался незаконной охотой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в полиции, сейчас в средствах массовой информации распространяются сведения, что трагедия в Бударинском заказнике произошла в результате выполнения инспектором служебных обязанностей во время рейда и противостояния браконьерам.

"Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Правоохранители призвали воздержаться от распространения недостоверной информации и предупредили об уголовной ответственности за это деяние.

Между тем руководитель инспекции Кайрат Кадешев в интервью заявил, что погибший Серик Маженов находился в рейде. Он озвучил версию, что его сотрудник мог препятствовать браконьерам.

Напомним, ранним утром 14 декабря в больницу села Акжаик доставили получившего огнестрельное ранение 44-летнего Серика Маженова.

В полиции заявили, что на территории Бударинского заказника охотились трое мужчин. Один из них произвел выстрел по неосторожности из ружья. Раны оказались смертельными. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947204-politsiya-zko-inspektor-lesnogo-hozyaystva-pogib-na-nezakonnoy-ohote/