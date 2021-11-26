Недомогание и головокружение: какие побочные эффекты были у казахстанцев от китайских вакцин

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Число полностью привитых от коронавируса казахстанцев превысило 8 миллионов человек. Больше всего вакцинированных проживает в Алматы, меньше всего - в Мангистауской области. Получившие прививку казахстанцы рассказали, как перенесли укол и какие побочные эффекты у них наблюдались, передает КТК.

Астанчанин по имени Азамат для вакцинации выбрал вакцину арабского производства Hayat-Vax от китайской компании Sinopharm. По его словам, после прививки у него кружилась голова.

"Недавно я получил два компонента вакцины Hayat-Vax. В начале у меня кружилась голова, потом боли были в месте укола. Но сейчас я чувствую себя отлично. У меня уже ничего не болит. Вакцину я получил в первую очередь ради себя. И для безопасности близких и окружающих", - рассказал журналистам астанчанин.

Максат из Тараза для вакцинации выбрал российский "Спутник V"

"Я вакцинировался "Спутником V", двумя компонентами. После получения вакцины не было никаких побочных эффектов. Все было хорошо. А вакцинировался для безопасности семьи", - отметил мужчина.

Журналисты поговорили также с актюбинцем по имени Батырхан, получившим прививку препаратом CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac.

"Я недавно получил вакцину Sinovac. После получения прививки чувствовал небольшое недомогание, немного повысилась температура, но в течение дня все прошло. Сейчас я себя чувствую хорошо. А вакцинироваться я решил ради собственной безопасности, а также своих родных", - поделился актюбинец.

Отметим, ранее мы рассказывали, какие побочные эффекты проявляются у казахстанцев, вакцинировавшихся препаратом от американской компании Pfizer.

Источник: КТК

Напомним, с 22 ноября в Казахстане уже стартовала ревакцинация от COVID-19. Прочитать о ней подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944016-nedomoganie-i-golovokruzhenie-kakie-pobochnye-effekty-byli-u-kazahstantsev-ot-kitayskih-vaktsin/