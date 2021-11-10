Крупные рестораны Нур-Султана платили до 500 тыс. тенге: сотрудника МЗ подозревают во взятках

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На онлайн-брифинге Департамента столичного Антикора сообщили о досудебном расследовании в отношении экономиста из Наццентра экспертизы Минздрава. Его подозревают в получении взяток от крупных ресторанов Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

"В период пандемии изобличен экономист Национального центра экспертизы МЗ, который во время карантинных мер при участии работников Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан на системной основе получал взятки от столичных субъектов предпринимательства в сфере ресторанного бизнеса.

Это все крупные рестораны столицы практически, которые давали взятки от 30 до 500 тыс. тенге, чтобы они могли работать спокойно в период проверки мониторинговыми группами. Досудебное расследование продолжается", - сообщил глава департамента Антикора по Нур-Султану Шынгыс Кабдула.

Он добавил, что работу мониторинговых групп, которые должны были проверять эти заведения, также проанализируют и дадут правовую оценку.

Напомним, что недавно первый замглавы Администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что Антикоррупционная служба Казахстана перешла к тактике раскрытия коррупционных схем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941523-krupnye-restorany-nur-sultana-platili-do-500-tys-tenge-sotrudnika-mz-podozrevayut-vo-vzyatkah/