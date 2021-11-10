Pfizer подала заявку на одобрение на вакцинацию детей в Японии

Иллюстративное фото: официальный сайт Минздрава

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение применения в Японии их препарата для детей от пяти до 11 лет, передает РИА Новости.

Наряду с заявкой в Министерство здравоохранения Японии фармацевтические компании предоставили данные "второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах".

На текущий момент в стране разрешены препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Одну дозу препарата получили 77,8 процентов японцев. Полностью привиты от COVID-19 чуть более 73 процентов страны.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США одобрили Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет.

Ранее мы писали, будут ли в Казахстане прививать от коронавируса детей до 12 лет.

Напомним, Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в России, а во Франции начнут ревакцинировать людей старше 65 лет.

Также мы писали, что россияне стали чаще ездить в вакцинные туры в страны Европы, чтобы там получить прививку от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941484-pfizer-podala-zayavku-na-odobrenie-na-vaktsinatsiyu-detey-v-yaponii/