"Покупая мясо и молоко, вы в какой-то степени оплачивали откат чиновнику": Абаев о хищениях в МСХ

Даурен Абаев. Кадр из видео: facebook.com/avt.astana

Первый замруководителя администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" с Александром Трухачевым рассказал о возможных коррупционных схемах в Минсельхозе и поделился, над чем именно сейчас работает Антикор, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне в Экибастузе состоялось совещание по вопросам развития моногородов, где президент Касым-Жомарт Токаев резко высказался о возможных хищениях в сфере субсидирования и поручил наказать всех ответственных за эти хищения.

В ходе того же совещания обсуждались новые методы противодействия коррупции. По словам Даурена Абаева, сейчас Антикор по поручению президента от поимки отдельных должностных лиц перешел к тактике раскрытия целых коррупционных схем.

"Это системный и эффективный подход. Результаты уже озвучены по сфере сельского хозяйства. Я не хочу повторяться, они уже хорошо освещены в СМИ, и это как нельзя своевременно. Потому что сейчас впору, к сожалению, говорить о коррупционной ренте в сфере сельского хозяйства.

К примеру, в какой-то степени покупая мясо, молоко, вы, возможно, помимо себестоимости и надбавочной стоимости, еще и оплачивали откат чиновнику. И, что не менее важно, прямо сейчас Антикор работает над раскрытием подобных схем в других сферах", – отметил он.

Абаев напомнил, что есть несколько разновидностей коррупции – бытовая, корпоративная, системная. Но самой опасной он считает системную.

"В данном случае Антикор взялся именно за этот вид коррупции, и, я думаю, это принесет наибольший эффект для нашей страны", – заключил он.

Помимо темы коррупции в ходе "Открытого диалога" Абаев и его интервьюер обсудили и ряд других тем – ревакцинацию от коронавируса, развитие моногородов и несколько других. Подробнее с ними можно ознакомиться, посмотрев видео ниже.

Ранее Антикор начал проверку процессов выделения и использования госсредств в сельском хозяйстве – проверка коснулась Минсельхоза и акиматов различных регионов. Их заподозрили в создании преступных групп.

На заседании с президентом Антикор раскрыл Токаеву схемы вывода бюджетных денег при субсидировании в сфере МСХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940839-pokupaya-myaso-i-moloko-vy-v-kakoy-to-stepeni-oplachivali-otkat-chinovniku-abaev-o-hischeniyah-v-msh/