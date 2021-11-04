"Бюджет растворяется": Токаев заявил, что выделенные Минсельхозу 2 трлн тенге не дали эффекта

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выделение Министерству сельского хозяйства 2-х трлн тенге не дало серьезного экономического эффекта – по его словам, бюджет растворяется, передает корреспондент NUR.KZ.

«О субсидировании сельского хозяйства. За последние 5 лет на эти цели выделено более 2 триллионов тенге. Что в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта.

Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев», - заявил Токаев.

Он добавил, что все процессы в этой сфере должны объединиться в одной информационной системе.

«Оптимизированные процессы плюс новые технологии – вот эффективная трансформация. Поручаю создать отдельную группу при МСХ. Коррупция в низовых и средних звеньях власти, на местах не менее вредоносна, чем коррупция в высоких кабинетах. Помимо поимки коррупционеров, целью вашей работы должны быть устранение бюрократических лазеек и схем, недостатков управления», - добавил президент.

Отметим, что недавно антикор провел масштабную спецоперацию в стране – АПК подозревает лиц из акиматов и МСХ в создании преступных групп.

Напомним, что Токаев сейчас находится с рабочим визитом в Экибастузе. Во время совещания по вопросам развития моногородов президент также поручил приступить к кампании ревакцинации населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940558-byudzhet-rastvoryaetsya-tokaev-zayavil-chto-vydelennye-msh-2-trln-tenge-ne-dali-effekta/