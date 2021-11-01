Антикор проводит спецоперации в Нур-Султане, Шымкенте и ряде областей

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В семи регионах Казахстана проходит масштабная операция с задержаниями. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в агентстве по противодействию коррупции.

По данным АПК, задержания проходят в Нур-Султане, Шымкенте, а также Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Сообщается, что данная операция связана с хищением субсидий для сельского хозяйства.

Иных подробностей пока не раскрывается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939953-antikor-provodit-spetsoperatsiyu-v-nur-sultane-shymkente-i-ryade-oblastey/