500 чужих ЭЦП и вывоз скота за границу: Токаеву раскрыли схемы хищений в МСХ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава антикоррупционной службы Марат Ахметжанов на заседании с участием президента Касым-Жомарта Токаева рассказал, куда деваются бюджетные миллиарды тенге, выделенные в качестве субсидий для сельского хозяйства в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"На субсидирование сельского хозяйства выделяются миллиарды бюджетных денег. (...) Правила субсидирования насквозь пронизаны коррупционными рисками. Информационные системы уязвимы для мошенников. Контроля за целевым использованием субсидий нет!

Такие подходы создают условия для хищений и коррупции. Естественно, это вызывает недовольство честных фермеров, которым субсидии не достаются. И все это подрывает доверие ко всей аграрной политике государства", - заявил глава Антикора.

Ахметжанов раскрыл несколько схем вывода денег из бюджета.

Нашли 500 чужих ЭЦП

"Самое затратное направление – это инвестсубсидии, где возмещалось до 80% расходов на строительство, приобретение оборудования и техники.

К примеру, только на обводнение пастбищ за 5 лет выплачено более 21 млрд тенге. И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения.

Суть схемы в том, что должностные лица областных сельхозуправлений через свои подставные ИП покупают дешевые и некачественные солнечные панели для питания водонасосов. В других случаях - вообще их не устанавливают и получают деньги по фиктивным актам.

Та же самая картина по колодцам – составляются акты на непробуренные метры. При этом заявки в базе на получение субсидий подаются от имени фермеров с помощью их цифровых подписей. При обыске у одного из фигурантов обнаружено почти 500 чужих ЭЦП", - рассказал глава антикоррупционной службы.

Скот вывозят за рубеж

"Следующая схема – это махинации по обороту поголовья животных. Субсидируется несуществующий скот, просубсидированные бычки сразу же без целевого использования перепродаются, отправляются на убой или вовсе вывозятся за границу.

Приобретение одного и того же скота проходит через двойное, даже тройное субсидирование. Такие факты выявлены в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, а также в ЗКО и СКО", - заявили в АПК.

По словам главы Антикора, в Жамбылской области в октябре 2021 года осуждена руководитель отдела животноводства Искакова, которая организовала для своего аффилированного крестьянского хозяйства получение многомиллионных субсидий на скот. Сам же скот, по словам Ахметжанова, фактически не приобретался.

Также раскрыта преступная группа из числа должностных лиц комитета МСХ - их подозревают в регулярных взятках за незаконный вывоз скота в Узбекистан. По карточке только одного специалиста инспекции Туркестанской области прошло более 47 млн тенге.

Солнечные батареи и ИП на родственников

По информации Антикора, манипуляции ведутся и в базе "ИСЖ" - в ней скот учитывается для получения субсидий. Ее администрирует НАНОЦ - Национальный научный центр.

"Его работники, имея расширенный доступ в системе, фальсифицируют данные и участвуют в преступных схемах.

В начале недели антикоррупционной службой изобличены менеджеры НАНОЦ по Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областям и центрального аппарата. Все они в течение длительного времени на системной основе получали незаконные вознаграждения за изменение данных по животным в системе "ИСЖ", - заявили в АПК.

Глава АПК добавил, что еще одна схема связана с солнечными батареями и ИП на имя родственников.

"Сотрудники НАНОЦ сами создают такие коррупционные схемы. В Актюбинской области на днях изобличен менеджер НАНОЦ, который через свои ИП, оформленные на ближайших родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей.

Он сам выходил на фермеров, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Еще и сам вносил изменения в системе. Цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске обнаружены документы, указывающие на получение им более 300 млн тенге", - заявил Ахметжанов.

Напомним, что ранее Антикор провел в стране масштабную спецоперацию - в агентстве заявили, что подозревают работников МСХ и акиматов в создании преступных групп.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании в Экибастузе, заявил, что 2 трлн тенге бюджета, выделенных Минсельхозу, "растворяются" и не дают экономического эффекта.

Сегодня акима Актюбинской области спросили, знает ли он чиновников, фигурировавших в этой схеме. Он заявил, что госслужащих среди подозреваемых нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940603-500-chuzhih-etsp-i-vyvoz-skota-za-granitsu-tokaevu-raskryli-shemy-hischeniy-v-msh/