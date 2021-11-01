Масштабная спецоперация: антикор подозревает лиц из акиматов и МСХ в создании преступных групп

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В антикоррупционной службе Казахстана пояснили причину проведения масштабной спецоперации в различных регионах страны, а также в Нур-Султане и Шымкенте – сообщается, что АПК пресекли деятельность преступных групп из подразделений и организаций Минсельхоза, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил помощник главы антикоррупционной службы Шынгыс Аликешев, АПК в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

«Предполагается, что они занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства, установлено более 30 лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - заявили в антикоре.

Напомним, ранее в АПК сообщали о масштабной спецоперации в Казахстане, однако, подробностей в ведомстве не разглашали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939992-masshtabnaya-spetsoperatsiya-antikor-podozrevaet-lits-iz-akimatov-i-msh-v-sozdanii-prestupnyh-grupp/