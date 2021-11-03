Тургумбаев рассказал о розыске фигурантов по делу Astana LRT

Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба МВД РК

Глава Министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса рассказал о поисках фигурантов по делу Astana LRT. Он также объяснил, чем отличается процедура розыска преступников за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев отметил, что данное уголовное дело расследует не Министерство внутренних дел.

«Розыск по линии Интерпола, действительно, объявлен, и мы проводим розыскные мероприятия, в том числе и на международном уровне», - добавил при этом он.

В целом, сама процедура розыска за границей имеет, по словам главного полицейского страны, определенные нюансы.

«Когда человек находится за границей, процедура розыска не такая же, как в нашей стране. Оперативный сотрудник не может выехать и там проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия», - пояснил министр.

Существенное влияние, пояснил он, влияет и то, есть ли с той страной, где скрывается преступник, соответствующее международное соглашение. Требуется также согласие правоохранительного органа той страны для выдачи преступника.

«Все эти вопросы решает Генеральная прокуратура», - резюмировал Тургумбаев.

Ранее мы сообщали, что Казахстан отправил запросы США и Турции на выдачу Ардана и Султанбекова.

Напомним, что о розыске Ардана и Султанбекова через Интерпол сообщалось в начале текущего года. В мае по делу Astana LRT был оглашен приговор суда.

Позже депутат мажилиса Максат Раманкулов назвал проект строительства LRT в Нур-Султане одним из самых резонансных примеров коррупции в стране и возмутился тем, что главных фигурантов дела по какой-то причине не разыскивают.

В начале октября стало известно, что суд отменил приговор по делу Astana LRT и вернул дело прокурору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940395-turgumbaev-rasskazal-o-rozyske-figurantov-po-delu-astana-lrt/